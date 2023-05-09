Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, весь вопрос состоит в сроках того, когда это произойдет.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник в интервью газете The Washington Post.

«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — отметил глава альянса.

Столтенберг указал, что в настоящее время организация работает с представителями Украины над тем, чтобы страна могла перейти от «советского оборудования, доктрин и стандартов к доктринам и стандартам НАТО». Также он отметил, что страны альянса помогают Киеву в обеспечении «оперативной совместимости с силами НАТО» и в реформировании и модернизации институтов обороны и безопасности.

«Неотложная задача сейчас состоит в обеспечении победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, тогда вообще не будет вопроса для обсуждения», — добавил генсек НАТО.