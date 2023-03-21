Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал лидера КНР Си Цзиньпина напрямую взаимодействовать с президентом Владимиром Зеленским по вопросу прекращения войны в Украине. Накануне западные СМИ сообщали, что якобы ожидаются прямые переговоры.

Как передает УНИАН, на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Альянса отметил, что Украина должна решать, какими для нее являются приемлемые условия для мирного урегулирования.

«Китай должен начать понимать видение Украины и напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским, если хочет быть серьезным в отношении мира», — сказал Столтенберг.