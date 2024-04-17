Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом сообщил в «Х» генеральный секретарь Столтенберг.

По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждались насущные потребности Украины и поддержка НАТО этой стране.

«Задержка помощи постоянно отражается на результатах. Поэтому мое послание нашим союзникам ясно: направьте больше помощи Украине. Мы также договорились созвать Совет НАТО-Украина в эту пятницу», — отметил Столтенберг в публикации.