Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая с речью на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине, заявил, что страны НАТО должны перестать экспортировать в Китай передовые технологии.

В своей речи Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от тоталитарных режимов, поэтому НАТО не должен зависеть от поставок критических ресурсов из Китая.

«Мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — добавил генсек альянса.