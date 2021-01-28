Столтенберг призвал НАТО быть готовыми к «агрессивным действиям» РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета Североатлантического альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Об этом сказано в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича, опубликованном на сайте альянса, передает РИА Новости.

Генсек заявил, что союзникам нужно «увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность» военных НАТО для реагирования «на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая».

| 2021-01-28T02:12:05+04:00 28 января 2021, 09:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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