«Эту риторику Путин и раньше повторял несколько раз. Он хорошо осведомлен о последствиях ядерной войны и понимает, что в ядерной войне победителей быть не может».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление российского лидера в связи с применением ядерного оружия.

По словам Столтенберга, в НАТО открыто заявили, что ответят соответствующим образом на шаги России, и в Москве не должно быть никаких просчетов по этому поводу.

«В выступлении Путина ничего неожиданного не было. Для нас это не стало сюрпризом, мы готовились к этому. Мы продолжим оставаться сдержанными, спокойными. В то же время мы продолжим оказывать Украине помощь», — отметил генеральный секретарь НАТО.