Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Александру Лукашенко прекратить использовать мигрантов для давления на страны альянса, а также остановить внутренние репрессии. Об этом он заявил во вторник, 30 ноября, перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран НАТО в Риге, сообщает корреспондент DW.

«Господину Лукашенко следует прекратить использовать беззащитных людей как пешек в политической игре против других стран. Это цинично и бесчеловечно», — отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о действиях белорусских властей. «Господину Лукашенко следует прекратить силой подавлять мирные протесты в Беларуси, освободить всех политических заключенных и уважать демократическое право народа Беларуси определять свое будущее», — добавил он.

Глава альянса напомнил, что НАТО уже укрепила оборону соседних с Беларусью стран: Латвии, Литвы и Польши. При этом генсек подчеркнул, что без «агрессивных действий» России в 2014 году, в частности аннексии Крыма, сейчас не было бы четырех батальонов НАТО на ротационной основе в странах Балтии и Польше.