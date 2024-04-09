Переизбрание Экрема Имамоглу на пост мэра Стамбула 31 марта вызвало мощный всплеск энтузиазма среди оживившейся турецкой оппозиции и закрепило за 52-летним мужчиной статус главного противника Эрдогана.

В интервью Financial Times Имамоглу предупредил, что Эрдоган «сократит свою политическую жизнь», если «не поймет послание народа и продолжит делать то же самое».

Имамоглу сказал, что местные выборы, на которых политическая партия Эрдогана потеряла позиции по всей стране, стали четким свидетельством того, что избиратели отвергли ужесточение контроля президента над турецкими государственными институтами.

Местные и международные аналитики выразили обеспокоенность по поводу эрозии верховенства закона и независимости судебной власти Турции, поскольку Эрдоган вступает в свое третье десятилетие, возглавляя страну с населением 85 миллионов человек. «Он превратился в режим, систему, при которой даже директор учреждения в Стамбуле не может использовать свою существующую власть без политических указаний сверху», — сказал Имамоглу. «Это дает нам государственную структуру, которая отражает волю одного человека».

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган должен опасаться за свое политическое будущее, если он не откажется от политики, посредством которой «воля одного человека» доминирует над государством», — заключил Экрем Имамоглу.

Местные выборы 31 марта принесли правящей партии Эрдогана самое большое поражение на выборах с момента ее основания более двух десятилетий назад, поскольку Народно-республиканская партия Имамоглу выиграла выборы мэров в крупнейших городах Турции, включая столицу Анкару, где действующий мэр НРП Мансур Яваш победил в выборах в местные органы власти.