Столтенберг пообещал силовой ответ на агрессию с применением невоенных средств

Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена использовать силу даже в том случае, если агрессия в отношении ее стран — участниц совершается с применением невоенных средств. С таким предупреждением выступил в четверг на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы [союзники по Североатлантическому альянсу] задействуем статью 5. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», — заявил Столтенберг.

Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО. (ТАСС)