Контрнаступление ВСУ с целью освобождения оккупированных Россией украинских территорий востока и юга Украины показало первые признаки успеха.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью USA Today. Он отметил, что украинские военные постепенно «завоевывают позиции», выгоняя российские войска из нескольких небольших городов и сел. При этом генсек предостерег от надежд на быстрые и значительные успехи украинских военных.

«Мы должны быть готовы к тому, что наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепления – это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача», – пояснил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что российские войска, которые встречали наступление ВСУ, были плохо оснащены и обеспечены и не имели нормального командования. «Мы видим, что украинцы имеют мужество, решимость освободить землю… и оттеснить россиян», — добавил генсек. (УНИАН)