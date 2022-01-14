Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации, однако обязательства альянса относятся только к защите ее стран-участниц.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина — очень ценный партнер. Мы помогаем ей с ее фундаментальным правом на самооборону. Мы оказываем поддержку — в частности, США, Великобритания и Турция — в предоставлении снаряжения и подготовке. Но Киев не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только для союзников», — заявил Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica.

Отвечая на вопрос, будет ли НАТО вынуждена «начать войну в Восточной Европе» в случае эскалации, глава альянса заявил, что такая ситуация будет стратегической ошибкой России и будет иметь серьезные последствия в плане политических, экономических и финансовых санкций.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, и мы знаем, что Киев сейчас гораздо более способен защитить себя, чем в 2014 году. Ее силы лучше обучены и лучше оснащены. Тогда, конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить свое присутствие. Я говорю о том, что обязательство защищать союзников относится к союзникам. Для Украины мы заявили, что последствиями будут новые экономические санкции и что мы окажем свою поддержку», — сказал Столтенберг.

По его словам, в процессе вступления Украины в НАТО нет определённой даты: он подчеркнул, что на повестке дня лежит поддержка Киева в реформах и действия РФ.

«Понятно, что мы открыты. В 2008 году мы определили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО), но не определили время. Главный посыл однако теперь другой: вопрос о членстве касается Украины и 30 членов НАТО. Вместо этого Россия хотела бы заключить обязывающее соглашение, чтобы предотвратить расширение НАТО. Это было бы нарушением наших принципов самоопределения народов. Украинцы, финны или шведы должны иметь право решать для себя, присоединяться ли и когда. Россия не может вмешиваться. Они хотят восстановить своего рода влияние, которое остается за великими державами. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы», — сказал Столтенберг.