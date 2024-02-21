В НАТО отметили прогресс, которого достигла Грузия в ряде областей, и указали на необходимость продолжать проведение внутренних реформ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

«В ходе встречи мы обсудили партнерство НАТО и Грузии и способы его углубить. Я приветствую прогресс, достигнутый в таких областях, как антикризисное управление, кибербезопасность, военно-инженерное дело, безопасная связь», — сказал Столтенберг.

Он поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. «Теперь Грузии важно продолжать проводить внутренние реформы и придерживаться демократических ценностей. Мы хотим видеть, как Грузия двигается в правильном направлении: к демократии и процветанию и членству в евроатлантической семье. НАТО будет продолжать вас поддерживать, пока вы работаете над реализацией этих устремлений», — добавил генсек альянса.

По словам премьер-министра Грузии, его первый визит в Брюссель является подтверждением того, что для его страны очень важна евроатлантическая интеграция.

«Сегодня наши союзники и международной сообщество должны демонстрировать беспрецедентное единство, основанное на установленном мировом порядке и принципах международного права. Я еще раз хочу заявить о нашей приверженности к партнерству с НАТО», — заявил Кобахидзе.