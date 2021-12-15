«Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор».

Как передает РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор. НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что в отношении Грузии «НАТО продолжит содействовать усилению ее оборонных возможностей посредством совместных учений, морской поддержки и предоставления информации».