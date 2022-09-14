Конституционный совет Казахстана принял решение по обращению президента Касым-Жомарта Токаева относительно возвращения столице страны Нур-Султан названия Астана. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает пресс-служба Конституционного совета Республики Казахстан.

«Конституционный совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан К.К.Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — следует из сообщения.

Проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны.

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица.