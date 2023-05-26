Азербайджан не был заинтересован в подписании очередного заявления, таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, говоря об итогах московской встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве.

«Я не думаю, что был настрой на какое-то совместное заявление. По крайней мере, азербайджанская сторона на подписание очередного заявления не готова. Поскольку за последнее время было столько рамочных заявлений, что одним больше, одним меньше, ситуацию они никак не меняют. Для Азербайджана важно, чтобы обсуждение касалось конкретных вопросов и привело к конкретным результатам», — сказал политолог.

Поэтому, какой смысл подписывать очередное заявление с обтекаемыми формулировками, считает эксперт.

«Думаю, изначально было принято решение, что никаких заявлений не будет принято», — сказал он.

Говоря о том, можно ли считать московскую встречу провальной, эксперт сказал, что надо посмотреть, какими будут итоги встречи трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций на следующей неделе.

«Судя по всему, армянская сторона и тогда не будет готова к каким-то определенным подвижкам. Само заявление Пашиняна о том, что Азербайджан претендует на территорию Армении, говорит об этом. Но есть надежда, что процесс может продвинуться дальше по настоянию российской стороны. Потому что России сегодня нужны дополнительные коммуникации, и Зангезурский коридор рассматривается ею в качестве такой коммуникации», — добавил он.

Аналитик считает, что с российской стороны таких проблем нет, поскольку охрана дороги в Армении лежит на российской стороне, РЖД является оператором армянских железных дорог и фактически простаивает.

«Поэтому здесь интерес российской стороны очевиден. Интерес азербайджанской стороны тоже очевиден, потому что Азербайджан получает возможность на прямые сообщения с Нахчываном и Турцией. Интерес России в этом вопросе дает надежду на то, что она надавит на Армению и реализует этот проект в ближайшее время», — подчеркнул он.

Велизаде полагает, что армянская сторона хоть и говорит о том, что она заинтересована в этом вопросе, но ставит свои условия.

«Я думаю, что в условиях очевидной заинтересованности России и Азербайджана, мы все-таки можем надеяться на достижение результатов в обозримом будущем. Кстати, во время брюссельской встречи тоже говорилось о Зангезурском коридоре и о том, что необходим какой-то график работ в этом направлении. Поэтому я думаю, что принципиальное соглашение было достигнуто также на брюссельской встрече», — отметил он.

Аналитик также считает, что встреча в Москве тоже была больше связана с Зангезурским коридором.

«Мирный договор, демаркация и делимитация — эти вопросы не обсуждались по понятным причинам. Во-первых, они бы увязли в этих переговорах, а основная тема Зангезурского коридора повисла бы в воздухе. Кстати говоря, неслучайно, этот вопрос обсуждался в рамках заседания ЕАЭС. Страны члены этой организации также заинтересованы в этом коридоре. Лидеры Казахстана, Узбекистана неоднократно заявляли о том, что они заинтересованы в открытии этого коридора. Здесь есть большой практический интерес всех участников», — подчеркнул эксперт.