Вопрос о переговорах с армянскими сепаратистами бывшего Нагорного Карабаха имеет свои исторические и психологические корни. В недавнем прошлом официальный Баку постоянно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с армянскими сепаратистами, потому что подобные переговоры могут восприниматься как признание сепаратистов бывшего Нагорного Карабаха стороной армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому теперь, когда речь идет о переговорах с представителями армянской общины бывшего Нагорного Карабаха, люди по инерции вспоминают прежние заявления официального Баку.

Но в мире вечных политических платформ не бывает, плюс, политические заявления имеют конкретную временную направленность. Время все корректирует, вносит изменения во все вопросы и проблемы. Если подойти к проблеме с этого аспекта, тогда приходится заметить, что Азербайджан четко обозначил не только форматы и контуры переговоров, даже их предметы обсуждения не только с Ереваном, но в том числе, и с Ханкенди.

Баку с Ереваном в основном ведет переговоры по определению границ между двумя государствами, о взаимном признании территориальной целостности, о создании соответствующих гуманитарных и транспортных коридоров и о выводе армянских вооруженных формирований из бывшего Нагорного Карабаха.

В этой плоскости официальной Баку открыто заявляет, что он больше ориентирован на результативность переговоров с Ереваном, его другие детали, форматы и места проведения переговоров не очень-то волнуют. Еще раз заметим, что главным моментом для Баку является результат переговоров.

Что же касается переговоров с Ханкенди, тут делается особый акцент не только на формат и предмет переговоров, но даже на соответствующее место, где должны состоятся встречи. Во-первых, Баку хотелось бы вести переговоры не с представителями сепаратистского режима бывшего Нагорного Карабаха, а с представителями армянской общины этого региона. Но теперь проводить такую селекцию не такое уж простое дело, поэтому Баку отпускает этот вопрос на усмотрение армян бывшего Нагорного Карабаха.

Во-вторых, Баку стремится не интернационализировать переговоры с армянскими сепаратистами, поэтому старается проводить переговоры исключительно на собственной территории.

В-третьих, предмет этих переговоров довольно конкретен – он должен охватить только вопросы реинтеграции армянской общины в азербайджанское общество…

Да, основные требования пока таковы. Конечно, другие акторы процесса стараются также внести свои коррективы в процесс. Но тут подходы расходятся: Запад предлагает различные адреса для проведения переговоров, но он не настаивает на их формате, советует сторонам провести двухсторонние обсуждения. Но подход России отличается. В вопросах о местах проведения переговоров Москва особой фантазией не выделяется, однако Кремль заинтересован в проведении трехсторонних переговоров и ведет себя таким образом, будто является адвокатом сепаратистов бывшего Нагорного Карабаха.

Сейчас ходят слухи, что очередная встреча между представителями Баку и Ханкенди может состояться в Евлахе. Но пока идут уточнения. Заметим, что в Азербайджане политические наблюдатели относятся к этому весьма пессимистично и считают это пустой тратой времени. Да, Баку тридцать лет вел переговоры с Арменией, но нет желания делать то же самое с карабахскими сепаратистами!

Многие политические наблюдатели в Азербайджане считают, что, если ситуация в тридцатилетнем военно-политическом театре изменилась благодаря усилиям азербайджанской армии, то завершится процесс также должен исключительно военным путем, т.к. ни Россия, ни Армения не выполняют требования ноябрьских соглашений 2020 года – российские «миротворцы» снабжают сепаратистов боеприпасами, а Армения не выводит из бывшего Карабаха свои вооруженные бандформирования.

Безусловно, в этом контексте азербайджанские политические наблюдатели правы: если тридцатилетние переговоры с Ереваном привели бы к каким-то результатам, то можно было начать их на этот раз с армянскими сепаратистами бывшего Нагорного Карабаха. Плюс, за эти тридцать лет мы в основном вели переговоры с представителями бывшего Нагорного Карабаха. Разве Роберт Кочарян или Серж Саргсян не были представителями карабахских сепаратистов? Разве они в свое время не занимали ведущие посты в игрушечной Карабахской хунте? Поэтому к требованиям касательно переговоров с сепаратистами мы должны добавить еще одно требование: у Баку нет желания и времени, чтобы вести десятилетние переговоры на этот раз с сепаратистами Нагорного Карабаха…