Имеющий уши да услышит,

имеющий глаза да увидит,

имеющий разум — да осознает

(Евангелие от Матфея)

Политологи ломают головы – зачем это было нужно и почему именно сейчас? Посмотрим, кто стал основным выгодополучателем по итогу проведенной Вооруженными силами Азербайджана молниеносной антитеррористической операции?

Баку?

В какой-то мере – да. Но! имея возможность, как и три года назад, войти в Ханкенди и другие подконтрольные российским миФотворцам территории Верхнего Карабаха и окончательно закрыть вопрос, нам вновь пришлось довольствоваться малым = взяли под полный контроль село Чарекдар Кяльбаджарского района, установили контроль над более чем 60 позиций армянских военных и некоторыми стратегическими высотами и дорогами. И решили не особо торопить события – тише едешь, дальше будешь.

Ереван?

Армения, на сей раз, похоже, действительно оказалась в офсайде. Более того, получила очередной внутриполитический кризис, на горизонте замаячил госпереворот или импичмент неугодному Кремлю вольнодумцу, что и, вероятно, изначально было главной задачей кремлевских сценаристов. Недаром же премьер Пашинян вчера заявил – «глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении».

Москва?

Да, в наибольшей степени. И элементы достижения ею в ближайшее время своих целей уже просматриваются. В мятежном Ереване назревает заваруха, появилась очередная возможность избавиться от неугодного Пашиняна, а Верхний Карабах превратить в постоянную военную базу. Говорящие кремлевские усы уже намекнули на увеличение числа миФотворцев.

Складывается парадоксальная ситуация: мы провели АТО и, как сообщает Минобороны, разоружили армянские вооруженные формирования, что предусматривалось Трехсторонним соглашением от 9-10 ноября 2020 года и чего мы безрезультатно добивались с самого первого дня его подписания, Армения полностью самоустранилась, как, впрочем, и Кремль, который в течение всего периода проведения АТО вторил Пашиняну – мол, это внутреннее дело Азербайджана, Баку принимает меры на своей территории. Но когда это такое было? Разве хоть раз ступала нога какого-либо азербайджанца, включая официальных лиц, на подконтрольные России территории Азербайджана? С чего это нам позволили хозяйничать в вотчине русских? И почему сейчас?

А не прав ли Пашинян? Все дело в Римском статуте, который он направил в парламент для ратификации, в украинском вояже госпожи Пашинян, учениях с НАТО, намерениях покинуть ОДКБ, признании территориальной целостности Азербайджана, в отказе от претензий на Нагорный Карабах? Признался же, наконец, сам Путин, что он предлагал Армении весь Нагорный Карабах впридачу с Кяльбаджаром и Лачыном. Наиболее конкретно два дня назад выразился о Пашиняне занявший место Жириновского зампред Совбеза Дмитрий Медведев: «…Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО…».

Но, тогда, нам и карты в руки – стоило войти в Ханкенди и водрузить знамя Азербайджана на центральной площади. Ведь согласен Пашинян, и Путин не против. Но что вышло на поверку? Провели молниеносное АТО, уничтожили огневые точки, склады, боеприпасы, различного рода вооружения, захватили позиции, и только разошлись, но, ОП…, как и три года назад, когда как раз к подписанию Трехстороннего соглашения якобы Азербайджан сбил российский военный вертолет, происходит инцидент с расстрелом автомобиля с российскими военными, и ко времени, буквально за пару часов до этого инцидента, Песков комментирует возможность увеличения числа миротворцев. И вновь якобы виноваты азербайджанские военнослужащие.

А далее – «картина маслом». Есть вероятность, что придется нам утверждать юридический статус миФотворцев и продлевать срок их пребывания в Карабахе. То есть, ни много, ни мало – мы официально передадим верхний Карабах под протекторат России (?).

Напрасный скепсис. Такое мы уже предвещали три года назад, сразу же после того, как ступила нога русского солдата на нашу землю. Самая первая моя статья на эту тему была написана 15 ноября 2020 года (https://zerkalo.az/pochemu-rossijskie-mirotvortsy-ne-arestovyvayut-glavnogo-karabahskogo-terroris»ta/), спустя ровно 5 дней после стремительного ввода российского контингента на карабахскую землю. Приведу цитату из той статьи: «Прикрываясь гуманитарными целями, российская власть пытается установить протекторат над Карабахом». Помню, в тот период такого вольнодумства не мог позволить себе никто, но наша редакция сразу увидела зачатки реализации плана по приХватизации русскими верхней части Карабаха. Тогда мы еще раскатывали на авто с российскими флагами по нашей столице, подзабыв и про XI Красную Армию, и про Черный Январь, и про Ходжалы. Осознание пришло потом, только спустя многие месяцы, когда русские назвали эти территории «подконтрольными» себе, не позволяли нам не проезжать даже мимо и не смотреть в эту сторону, построили там настоящую стационарную военную базу с числом контингента в 3-4 раза превышающего предусмотренное, завезли тяжелую технику, водрузили российский флаг на главном административном здании, объявили русский язык вторым государственным, создали структуры российских госорганов, завезли туда сотрудников из России и увеличили армянское население на несколько десятков тысяч, а потом стали выдавать им российские паспорта. И за все это время они не выполнили ни одного пункта Трехстороннего соглашения, о чем мы писали неоднократно. Более того, вместо вывода армянских вооруженных формирований, они вернули обратно сбежавших во время нашего наступления, стали их обучать и снабжать оружием.

Каких только провокационных шагов за эти три года не предпринимала Россия на нашей земле, всего и не счесть. Но мы терпеливо дожидались окончания срока их пребывания в Карабахе. Оглядываясь сейчас назад, констатирую, насколько пророческими оказались мои то ли предсказания, то ли мысли вслух. Статья моя завершалась надеждой – «Дай Аллах, чтобы я ошибалась и дальнейшие действия российских миротворцев опровергли мои заключения и оправдали наши ожидания. Остается ждать и наблюдать…»

Не ошиблась, попала в яблочко. А ведь я не политик, не политический эксперт, не аналитик, я всего лишь рядовой гражданин, имеющий глаза, уши и извилины. И не моя работа разрабатывать стратегию и определять тактику.

Но вот сегодня снова попробую спрогнозировать дальнейшие события и судьбу Нагорного Карабаха:

Предположим, поверим и допустим, что Кремль впервые повел себя честно, не пытался манипулировать нами, предоставил нам самим закрыть карабахский вопрос. В этом случае, армянские боевики покинут Карабах, Евлахский переговорный процесс будет успешным, пожелавшие получить гражданство Азербайджана армяне будут интегрированы в азербайджанское общество, в Карабахе наступит мир и благоденствие, в миротворцах нужда отпадет, России придется ретироваться. Если Кремль дал отмашку на проведение Азербайджаном АТО на своей территории, чтобы устроить переворот в Армении и скинуть Пашиняна, и эта операция по возвращению Еревана в российское лоно окажется успешной, то:

а) побежавших в очередной раз из Карабаха армян вернут, Азербайджану сделают реверанс – боевиков на территории больше не будет, во всяком случае официально, но миФотворцам продлят срок их пребывания, поскольку надо же кому-то защищать армянское население, и даже узаконят их статус на уровне Милли Меджлиса. А чтобы создать видимость того, что процесс интеграции идет, на Азербайджан для начала возложат обязательства снабжать «свою» территорию водой, газом, электричеством, могут быть открыты дорожные коммуникации, разрешены взаимные контакты с другими регионами страны. Но никаких прав Азербайджан иметь не будет, только обязанности и обязательства. И это будет уже опробованный и апробированный вариант Приднестровья;

б) если Пашинян вновь устоит, Армения выйдет из ОДКБ, выпроводит 102-ю военную базу прямиком в Ханкенди, а далее – по описанному выше сценарию;

в) если не получивший контроль над всем Карабахом Баку развернется в сторону Запада, то Кремль может пойти на крымский сценарий – референдум, официальное присоединение к РФ в качестве карабахской губернии;

г) разгромное поражение РФ в украинской войне со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами для всего постсоветского пространства, включая Карабах.

Очень хотелось бы, чтобы мои прогнозы на сей раз оказались в корне неверными, чтобы война на нашей земле прекратилась на самом деле, больше не умирали наши сыновья, чтобы земли наших предков вернулись под юрисдикцию Азербайджана и, наконец, воцарился на нашей Родине МИР. Но складывается устойчивое ощущение, что судьба Карабаха тоже будет решаться на полях сражений в Украине.

Потому как, организованная по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики сегодняшняя встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Евлахе не оправдала наших надежд. Наверное, слишком высокую планку мы устанавливаем. Не стоило ожидать, что уже сегодня представляющие армянских жителей Карабаха Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян в присутствии и при свидетельстве представителя российского миротворческого контингента подпишут капитуляцию, согласятся на роспуск органов власти «арцаха», полное разоружение и передачу всего военного арсенала Минобороны Азербайджана, принятие армянским населением гражданства Азербайджана, что Кремль позволит нам создать в Ханкенди, Ходжалы и в остальных подконтрольных ему районах новые органы власти, включая органы правопорядка и военную комендатуру, чтобы там работали наши законы — гражданские, экономические, административные, уголовные, чтобы в обращение была введена азербайджанская валюта – манат, чтобы развевался над административными зданиями азербайджанский триколор, и государственный язык был азербайджанским.

Естественно, что в лучшем случае встреча в Евлахе – это предварительная встреча на пути к ряду других саммитов с участием облаченных большей властью персон. Но, очень даже возможно, что процесс застопорится и канет в лету. Еще много чего другого может произойти, что в корне изменит даже подходы к урегулированию конфликта – как в самой Москве, так и в Ереване, коррективы в процесс могут внести Вашингтон и Брюссель. Но, при любом раскладе, пока в Ханкенди и других населенных пунктах Карабаха не будет установлена азербайджанская власть, очаги сепаратизма будут возгораться снова и снова.

А пока довольствуемся малым – по словам представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова «сегодняшние переговоры в Евлахе — это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», а представитель армянской делегации заявил РИА Новости об отсутствии соглашения с Баку и необходимости согласования деталей. Вместе с тем, представители армянских жителей Карабаха заявили, что существует особая потребность в топливе в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов. При этом они просили гумпомощь в виде продуктов питания. Их просьба, как мы и предположили выше, была принята азербайджанской стороной, и в скором времени планируется обеспечить топливом системы отопления детсадов и школ, а также потребности экстренной медпомощи и пожарных служб.

Нам же остается только наблюдать за последующими событиями и читать между строк…