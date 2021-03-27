Стоимость азербайджанской нефти превысила $64

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 марта составила 64,01 доллара за баррель, что на 2,7 доллара больше предыдущего показателя, сообщает сегодня Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 62,82 доллара за баррель, что на 2,5 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Кроме того, Азербайджан реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Стоимость URALS с отгрузкой из порта, увеличившись на 2,36 доллара, составила 60,44 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 марта составила 63,8 доллара, что на 2,54 доллара больше предыдущего показателя.