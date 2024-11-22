Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $99 тыс..

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 07:17 по Баку, криптовалюта росла на 4,42%, до $99,136 тыс.

К 07:33 по Баку биткоин замедлил рост и находился на уровне $98,598 тыс. (+3,17%).

Ранее эксперты сообщали, что Bitcoin в ближайшие дни может легко взять отметку в $100 тыс. и продолжить дальнейший рост — вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены.

По мнению экспертов, рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют обещания Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и значительный пересмотр текущей регуляторной политики SEC. Он также обещал сформировать резервы из Bitcoin.

Повышенное внимание инвесторов к криптовалюте вызывает и то, что в периоды геополитических кризисов Bitcoin и стейблкоины часто рассматриваются как потенциальный «защитный» актив. Инвесторы часто ищут способы диверсификации и защиты от нестабильности на традиционных рынках. При этом коррекция в криптовалюте неизбежна.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сегодня большая часть биткойнов уже «добыта».