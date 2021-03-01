Ставка – на экологичный транспорт: надо развивать инфраструктуру и наладить собственное производство

Транспорт – один из основных источников загрязнения воздуха в столице. Баку нуждается в таком транспорте, который не будет наносить вред окружающей среде и поможет разгрузить дороги. Но пока это все в планах.

В рамках госпрограммы по национальным приоритетам на 2021-2030 годы перед Бакинским транспортным агентством (БТА) поставлены задачи по модернизации городского транспорта в соответствии с обеспечением защиты окружающей среды.

Как заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев в эфире передачи Evimizdə («У нас дома») на телеканале AzTV, ведется работа по возвращению в Баку трамваев.

Предусматривается и прокладка велосипедных дорожек. Этот пункт включен в план мероприятий на 2021 год. Сначала велосипедные дорожки появятся в рамках пилотного проекта в центре города, а затем будут созданы полосы, соединяющие несколько точек. Позднее будет создана единая сеть.

Эксперт в области транспорта, специалист в сфере машиностроения и автостроения Вагиф Адилов сказал #, что во многих развитых странах велосипеды – очень популярный вид транспорта, и в нашей стране решили развивать его по их примеру. Однако в столице далеко не на всех улицах будет возможно создать инфраструктуру. Но там, где будут идти строительные работы, убирать старое и строить новое, должны предусмотреть возможность для езды на велосипедах.

«К тому же в столице большинство людей живут в высотках и где им хранить велосипеды? Некоторые оставляют их на лестничной клетке, создавая неудобства для других жильцов. Нужно создавать не только дорожки, но и парковки для велосипедов», – сказал он.

В других городах, по его мнению, с созданием велосипедной инфраструктуры будет меньше проблем. В Карабахе вообще все будут отстраивать с нуля и при строительстве должны приниматься во внимание потребности велосипедистов.

Адилов отметил, что надо учитывать еще один момент – для многих в стране это сезонный вид транспорта, то есть предпочтительный в основном в теплое время года.

Напомним, что в нашей стране несколько лет назад был создан крупный завод по производству велосипедов, но на сегодняшний день это предприятие какими-то успехами похвастаться не может.

По словам эксперта, там занимаются только сборкой, но в итоге дешевле привезти готовый велосипед из Поднебесной, нежели собрать у нас.

«Нужно все детали для велосипедов производить у нас, тем более, что это не составит труда. Кроме того, необходимо привлечь к работе профессиональных дизайнеров, которые бы придумали что-то новое, а не копировали то, что уже есть на рынке. Если в стране будут производить недорогие, удобные и качественные велосипеды, они будут пользоваться популярностью, при условии опять-таки создания необходимой инфраструктуры. Да и за рубежом могут ими заинтересоваться», – подчеркнул он.

Что касается трамваев, то, по мнению Адилова, возможно, пандемия сказалась на том, что работа по их внедрению застопорилась.

Он считает, что трамвайную сеть надо развивать и в Баку, и в других частях страны, в первую очередь на освобожденных от оккупации территориях.

«Трамвай не только более экологичный, но и более дешевый вид транспорта, нежели автобус. В столице он будет пользоваться большим спросом и быстро себя окупит. В Карабахе можно построить трамвайную линию, соединяющую города. Это сделает поездки более комфортными как для местных жителей, так и для туристов», – сказал эксперт.

По его словам, и в этом случае важно развивать собственное производство.

«Стоимость одного современного трехсекционного трамвая составляет около 1,8 миллиона, тогда как при собственном производстве стоимость была бы порядка 900 тысяч долларов. В целом, хочу сказать, что собственное производство, но не отверточная сборка, обходится как минимум на 25-30% дешевле покупки за рубежом. При желании на запуск производства трамваев ушло бы не более двух лет, но не похоже, что в нашей стране есть в этом заинтересованность. А жаль, потому что это создало бы новые рабочие места, мы могли бы производить трамваи, как для собственных нужд, так и на экспорт в соседние страны», – говорит Адилов.

Эксперт подчеркнул, что за те годы, на протяжении которых обсуждается необходимость внедрения трамваев, уже можно и нужно было сделать конкретные шаги.