Закрытые сухопутные границы, дорогие авиарейсы и высокие цены в сфере отечественного гостеприимства приводят к некой градации посещающих страну путешественников по возможностям их кошелька. Кроме этого, наибольшей популярностью у заморских гостей пользуется именно столица, а регионы пока еще не так востребованы.

Проще говоря, Азербайджан выбирают состоятельные иностранцы, посещающие преимущественно столицу. Регионы пока еще не могут конкурировать с Баку, отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«На это указывают и данные статистики, — поясняет он. – Если приглядеться к выкладке Госкомстата, количество иностранных туристов, останавливающихся в гостиницах Азербайджана, выросло на 79,7%, достигнув 309 тыс. Однако 80% из них остановились в Баку. Образно говоря, из каждых 100 иностранных туристов, остановившихся в Азербайджане, только 20 предпочли регионы, а 80 осели в главном городе страны. Так что столица привлекает туристов намного больше, чем регионы.

Все это впечатляет еще и потому, что сфера туризма для нас вторая по величине по валютным доходам после нефтяной. Еще до пандемии ежегодные доходы от нее достигали 2,7 млрд долларов. Кроме этого, туризм весьма перспективная и достаточно емкая сфера в контексте занятости населения. Потому дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, разумеется, наряду с оптимизацией цен, помогли бы увеличить турпоток в регионы Азербайджана, попутно решая там массу ключевых социально-экономических задач».

Однако же последние исследования показывают, говорит аналитик, что цены на услуги туризма достаточно высокие не только по Баку. Расценки в регионах впечатляют не меньше столичных. А если дорого, то и спрос понижается. Стоит ли объяснять, что заоблачный прайс влияет на развитие внутреннего и въездного туризма не лучшим образом. Поэтому оптимизация цен поддержала бы отрасль ничуть не хуже строительства современной инфраструктуры.

«Примечательно и то, что первый квартал текущего года отметился приростом числа приезжающих сюда путешественников, — продолжил В. Байрамов. – Но ведь цели упираются в достижение допандемийных показателей, а значит, к этому нужно стремиться, нивелируя препятствия к развитию этой приоритетной сферы. Поэтому нужно подумать о строительстве не только объектов высокого класса, но и одно- и двухзвездочных отелей. Если же цены в них будут пониже, то и количество приезжающих сюда путешественников вырастет.

Но к большому сожалению, бизнесмены больше заинтересованы возводить дорогостоящие 4-5-звездочные отели. Поэтому, думаю, нужно как-то финансово заинтересовывать наших предпринимателей создавать бюджетные места отдыха. Как выход, можно обеспечить им привлекательные кредитные линии с низкой процентной ставкой, применять в этой сфере иные льготы, чтобы недорогой сегмент сферы гостеприимства пользовался спросом у нашего бизнеса».

Такую кампанию можно развернуть в регионах страны, которые пока еще сильно отстают от столицы по притоку туда иностранных гостей. Если Баку привлекает 80 процентов приезжающих, то все регионы вместе взятые – остальные 20 процентов. Больше всего иностранцев выбирает Гусарский район – туда, по данным нашей статистики, приезжает порядка 8,9 процентов туристов. Дальше в этом рейтинге следует Нафталан – 3,5 процента отдыхающих, Габалу посетили 3,2, а Губу – 1,8 процентов туристов. Известно, что 0, 4 процента туристов выбрали Нахчыван и 0,3 процента выехали в Сабирабад. Остальные 1,8 процентов гостей выезжали в другие районы республики.

Кстати, до продления карантина, который из-за отмены всех остальных ограничений заключается сегодня в закрытых сухопутных границах, эксперт отмечал, что «открытие сухих границ имеет экономическое значение, так как это является одним из основных факторов, влияющих на туризм». С этим сложно не согласиться, поскольку до 70 процентов путешественников прибывают сюда из приграничных стран.