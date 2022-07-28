В качестве защитного актива в кризисные времена всегда упоминается золото. Но сегодня ситуация несколько изменилась. Несмотря на высокую инфляцию и экономическую нестабильность, цены на металл не спешат расти.

Впрочем, это вовсе не означает, что «тихая гавань» для сбережений потеряла свою привлекательность. По мнению аналитиков, вкладывать в золото можно и нужно, но главное при этом правильно рассчитать его долю в портфеле инвестиций. Решение это во многом зависит от перспектив спроса и цен, а они пока туманны.

В сообществе аналитиков все еще нет твердого понимания, как сложится судьба желтого металла, учитывая совокупность таких первостепенных факторов, как глобальные экономические потрясения, инфляция, укрепление доллара, ожидаемая в следующем году рецессия в США и недавнее эмбарго на российское золото в рамках седьмого пакета санкций Евросоюза. По словам независимого финансиста Виталия Калугина, несмотря на стечение обстоятельств, которые, по идее, должны были сыграть на повышение металла, цены остаются на прежнем уровне и, судя по всему, вряд ли поднимутся выше $1850 – 1900 за тройскую унцию.

При этом в экспертных кругах, говорит он в беседе с #, нет сколько-нибудь осознанного понимания причин такого парадокса: «Не думаю, что на это как-то влияют санкции на российское золото, хотя такое было логично, ведь на Россию приходится значительная доля мировой добычи и экспорта. И тем не менее золото почти совсем не покупают, в этом оно сильно уступает растущему доллару». Однако в портфеле опытного инвестора место для драгоценного продукта есть всегда — он долговечен и действует как защита от инфляции. Золото хранится в официальных резервах центральных банков из-за того, что оно воспринимается как альтернативная валюта.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев советует разбивать инвестиционный портфель так: 50% золота, а другие 50% вкладывать в акции роста и дивидендные привилегированные акции:

«На самом деле эмбарго на российское золото – это локальный фактор. Конечно же, такая ситуация играет на рост цены металла, однако же более важный момент — ставка американского Федрезерва. Повышение ставки, укрепление доллара против евро говорит о том, что золото сейчас не лучший актив. Растущая ключевая ставка ФРС давит на спрос и цены. Другое дело – долгосрочные вложения. Известно, что золото представляет собой лучшую «тихую гавань» в условиях нестабильности, а что будет в мире на фоне нынешней геополитики – никто не знает».

У России проблем с добычей не будет, уверен собеседник: «Индия, может быть, Турция будут покупать российское золото, а если что, добычу выкупит Банк России. В международных резервах РФ золота на сумму больше $100 млрд. Россия обладает шестыми запасами золота в мире».

Альтернатива золоту тоже есть – это акции быстро растущих компаний, рассказал Разуваев:

«Если выручка растет очень быстро, фондовый рынок на это отреагирует. Ну и, конечно, сектор должен быть интересным. В России это сферы импортозамещения или же кибербезопасности. Т.е., акции роста. Например, акции такой компании, как Positive Technologies, которая сейчас становится голубой фишкой российского фондового рынка. Я бы разбил инвестиционный портфель следующим образом: 50% золота, 50% акции роста и дивидендные привилегированные акции – Роснефти, Ростелекома, Сургутнефтегаза. Это фактический аналог облигаций, только там еще потенциал роста и хорошая дивидендная доходность».

В Азербайджане фондовый рынок развит слабо, потому альтернативой долгосрочным вложениям в золото может быть недвижимость – высокая инфляция и перспективы курсовой стабильности убавили интерес граждан к банковским вкладам, а хранить наличные вовсе невыгодно. По свидетельству юриста и финансиста Акрама Гасанова, доллар на сегодняшний день самая стабильная валюта

Если говорить о валюте, то сейчас всем очевидно, что доллар наиболее стабильная и надежная денежная единица в силу сложившейся геополитической нестабильности, а она продолжится: «Однако следует понимать, что текущая финансово-экономическая модель может поменяться, что потянет за собой резервную валюту». С этой точки зрения, доллар, как инструмент инвестиций, таит в себе риски и уступает золоту, уверен аналитик. По его словам, инвестиции в недвижимость тоже могут не оправдать ожиданий, учитывая искусственно завышенные цены на местном рынке и возможные перспективы удешевления в результате экономической рецессии. С этой точки зрения, считает он, золото – наиболее перспективный долгосрочный актив.