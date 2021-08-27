Биологически активные добавки (БАДы) принимают по разным причинам – кто-то надеется благодаря им поправить здоровье, кто-то улучшить состояние кожи и волос, кто-то похудеть. Многие верят, что они более безопасны и натуральны, в отличие от лекарств, что противопоказаний нет, а толку от них больше. Но если медицинские препараты проходят разнообразные клинические испытания, то о БАДах этого сказать нельзя.

Конечно, есть БАДы, от которых есть определенный толк, но немало тех, которые в лучшем случае бесполезны, в худшем – опасны. Тем не менее, люди продолжают покупать такие препараты, надеясь на лучшее.

На днях в Азербайджане запретили к использованию два вида биологически активных добавок (БАД). Запрет введен в связи с продолжающейся работой Агентства продовольственной безопасности АР (АПБ) по контролю над импортом продуктов питания в республику.

В рамках контрольных мер в соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов были исследованы пробы биологически активных пищевых добавок «ТИОГРЕН» и «КАПСУЛ N40», ввезенных в страну Фатуллаевым Эльшадом Микаил оглу. Проверка установила, что массовая доля тяжелого металла (кадмия, Cd) в импортной партии (4915 упаковок) не соответствовала требованиям действующих в стране технических регламентов. В итоге указанные БАДы признаны непригодными к потреблению, и вся партия была запрещена к продаже.

Отметим, что в ближайшее время в стране готовятся внедрить новые правила регистрации, импорта, контроля качества и розничной продажи БАДов.

Проблема с качеством БАДов существует во всем мире, и Азербайджан в этом плане не исключение, говорит председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов. В ССП поступает 3-4 звонка в течение месяца от потребителей по этому поводу. Они хотят понять, какие БАДы стоит покупать.

«Долгие годы эта сфера в нашей стране была совершенно бесконтрольной, но примерно год как эту область контролирует Агентство продовольственной безопасности. По моему мнению, можно провести аналогию между БАДами и электронными сигаретами. Электронная сигарета – не электронный товар и не сигарета, а как бы на стыке, потому она бесконтрольна. БАДу тоже сложно дать четкое определение – это не лекарство и не продукт питания. Поэтому те органы, которые контролируют продукты питания, ими не занимались, как и органы, которые контролируют качество медпрепаратов. Из-за пустот в законодательстве БАДы во всем мире набирают обороты. БАДы рассматриваются как один из компонентов народной медицины. Я, как защитник прав потребителей, против подобного. Конечно, народная медицина насчитывает не один век и лучшее из нее, то, что полезно, стало частью академической медицины. А вот то, что неэффективно академическая медицина отвергла. Я задаю вопрос тем, кто занимаются народной медициной: почему официальная медицина не использует тот или иной опыт народной медицины? Что ей помешало это сделать? – задается вопросами эксперт.

Он подчеркнул, что за академической медициной стоят огромные деньги, лабораторные опыты, там работают высококвалифицированные специалисты и они используют лучшее из народной медицины. К тому же, если бы народная медицина лечила то, что не может официальная медицина, это давно было бы доказано и за такие эффективные методы лечения можно было бы получить престижную международную премию.

«В Азербайджане, как я уже упомянул, с этим тоже все непросто. У нас, например, хотели одно время открыть ослиную ферму и продавать 100 миллилитров ослиного молока за сто манатов, как якобы обладающее особо целебными свойствами. ССП не исключает народную медицину, но нужно избегать обмана.

Возвращаясь к БАДам, скажу, что сейчас у меня на столе стоит Tibettea (тибетский чай). Потребитель обратился в ССП, сказав, что принял его от глистов, но ему стало от этого чая плохо. Оказалось, что этот чай производят в Азербайджане. Я обратился с письмом в Агентство продовольственной безопасности и оказалось, что эта компания не зарегистрирована», – рассказал Гусейнов.

Несколько лет назад, по его словам, был случай, когда пожилая женщина, называя себя врачом, продавала людям гормональные препараты под названием БАД, применение которых негативно сказалось на их здоровье. ССП боролся за то, чтобы этот БАД покинул отечественный рынок и ему удалось этого добиться. Но Гусейнов выразил сожаление, что люди, которые работают в медицине, не борются против таких фактов.

Многие доктора получают деньги от производителей, рекомендуя те или иные лекарства и БАДы.

Гусейнов сказал, что ищет смелых нормальных врачей, чтобы при ССП организовать группу и исследовать этот вопрос.

Эксперт подчеркнул, что в государствах, в которых официальная медицина работает неэффективно, люди поворачиваются к таким средствам как БАДы.