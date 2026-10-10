Словакия ищет возможность закупать газ у Азербайджана на долгосрочной основе, чтобы снизить зависимость от российских поставок и обеспечить стабильное снабжение своей экономики. Для Баку это шанс укрепить позиции на европейском энергетическом рынке и расширить присутствие в Центральной Европе. Однако за взаимной заинтересованностью стоит более сложная задача: найти условия поставок, которые будут выгодны Словакии по цене и надёжности, а Азербайджану — по объёмам и перспективам долгосрочного сотрудничества.

Переговоры двух стран отражают более масштабные изменения в Европе. После прекращения транзита российского газа через Украину в начале 2025 года привычная система снабжения региона изменилась, и европейским государствам приходится искать альтернативные источники топлива. При этом заменить российского поставщика недостаточно: необходимо сохранить приемлемую стоимость энергии для промышленности и населения, а также избежать новой зависимости от одного направления.

Словакия демонстрирует эту дилемму особенно отчётливо. Братислава заинтересована в доступных энергоресурсах и традиционно выступала за осторожный подход к отказу от российского топлива. Но изменение маршрутов поставок и политика Евросоюза вынуждают страну пересматривать прежнюю модель. Диверсификация становится способом одновременно адаптироваться к европейским решениям и уменьшить риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одного поставщика.

Азербайджан уже имеет практический опыт сотрудничества со Словакией. Поставки газа через SOCAR начались в декабре 2024 года в рамках краткосрочного соглашения. В 2026 году стороны продолжили обсуждать долгосрочный контракт. Ранее словацкая сторона называла ориентир в 1,2 млрд кубометров ежегодно после 2027 года, тогда как в более поздних сообщениях фигурировал объём около 1 млрд кубометров. Эти показатели отражают обсуждаемые параметры, а не окончательно согласованные обязательства.

Для Братиславы азербайджанское направление привлекательно возможностью диверсифицировать снабжение, не полагаясь исключительно на сжиженный газ или поставщиков из Западной Европы. Для Баку же потенциальный контракт означает расширение присутствия в Центральной Европе — регионе, где энергетические связи исторически были тесно переплетены с российским влиянием.

После начала полномасштабной войны России против Украины энергетическая взаимозависимость перестала восприниматься в Европе как исключительно коммерческое преимущество. Она стала рассматриваться и как потенциальный инструмент политического давления. Страны ЕС стремятся уменьшить уязвимость перед российскими поставками, однако темпы и способы этого перехода различаются в зависимости от национальных интересов, структуры экономики и доступной инфраструктуры.

В этом контексте Азербайджан предлагает Братиславе не только газ, но и дополнительный вариант внешнеэкономического партнёрства. При этом Баку важно не позиционировать себя исключительно как замену России. Более перспективная стратегия — укрепление роли самостоятельного поставщика, связывающего энергетические рынки Каспийского региона и Европы. Чем больше европейских стран заключают с Азербайджаном устойчивые контракты, тем весомее его позиции в диалоге с ЕС по вопросам энергетической безопасности, инфраструктуры и долгосрочных инвестиций.

Однако геополитический спрос не устраняет ограничений предложения. В 2025 году Азербайджан экспортировал в Европу 12,8 млрд кубометров газа. Потенциальные поставки в Словакию объёмом 1 млрд кубометров составили бы около 7,8% от этого показателя. Для отдельного покупателя это существенная величина, но для Азербайджана она ставит вопрос о доступности дополнительных ресурсов. Новые обязательства могут потребовать увеличения добычи и инвестиций либо перераспределения газа между уже существующими рынками.

Здесь сталкиваются интересы производителя и покупателя. Баку нуждается в долгосрочных контрактах, которые оправдывают вложения в разработку месторождений и расширение добычи. Братислава стремится сохранить возможность выбирать наиболее выгодные предложения и не связывать себя чрезмерно жёсткими обязательствами. Поэтому политическая заинтересованность в диверсификации ещё не гарантирует коммерческого соглашения.

Не менее важна логистика. Южный газовый коридор, включающий Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP, уже обеспечивает экспорт азербайджанского газа в Европу. Но доступ на европейский рынок не означает, что дополнительные объёмы можно доставлять в любую его часть по одинаковой цене. Для поставок в Словакию необходимо определить маршрут через существующие газотранспортные сети, доступность межгосударственных соединений и стоимость транзита. Если транспортные расходы окажутся слишком высокими, преимущества политически привлекательного поставщика могут потерять коммерческую ценность.

Эта проблема имеет и стратегическое измерение. Азербайджан стремится расширять экспорт, однако развитие инфраструктуры требует значительных инвестиций и уверенности в будущем спросе. Европейские государства, в свою очередь, заинтересованы в дополнительных объёмах газа, но не всегда готовы брать на себя долгосрочные обязательства, необходимые для финансирования новых мощностей. В результате возникает разрыв между политическими заявлениями о диверсификации и экономическими условиями, без которых она невозможна.

Для Баку важно, чтобы европейский спрос превращался в гарантированные контракты, а не оставался совокупностью потенциальных закупок. В противном случае Азербайджану придётся конкурировать за покупателей без достаточных оснований для масштабного увеличения добычи. Для Словакии же долгосрочное соглашение имеет смысл лишь в том случае, если оно обеспечивает приемлемую стоимость газа и надёжность поставок.

Расширение азербайджанского присутствия в Центральной Европе может иметь последствия и за пределами газового рынка. Устойчивые поставки способны укрепить двусторонние отношения, повысить интерес словацкого бизнеса к Азербайджану и создать дополнительные возможности для сотрудничества в промышленности и инфраструктуре. Для Баку это способ расширять европейские связи не только через крупнейшие государства ЕС, но и через партнёрство со странами, которым необходимы практические решения в сфере энергетической безопасности.

При этом стратегия Азербайджана не должна строиться исключительно на стремлении Европы заменить российский газ. Европейский рынок будет меняться под влиянием декарбонизации, развития возобновляемых источников и повышения энергоэффективности. Поэтому новые экспортные обязательства необходимо соотносить с перспективами спроса, сроками окупаемости инвестиций и потребностями внутреннего рынка. Баку важно расширять экспорт так, чтобы новые контракты укрепляли экономическую устойчивость страны, а не создавали обязательства, выполнение которых потребует чрезмерно дорогого наращивания производства.

Переговоры со Словакией отражают более широкую перестройку энергетических связей Европы. Россия постепенно утрачивает прежние позиции в системе газоснабжения региона, однако освободившееся пространство не достаётся автоматически одному новому поставщику. За него конкурируют страны с разными ресурсными возможностями, маршрутами доставки и ценовыми предложениями. Азербайджан располагает важными преимуществами — действующим экспортным коридором и заинтересованностью европейских покупателей. Но для превращения этих преимуществ в долгосрочное влияние ему необходимо подкрепить дипломатические успехи реальными объёмами газа и конкурентоспособными условиями поставок.

Для Словакии азербайджанский газ — возможность уменьшить энергетическую уязвимость и расширить пространство для самостоятельного выбора. Для Баку — шанс закрепиться в Центральной Европе как стратегический партнёр, а не временная альтернатива российским поставкам. Успех будет зависеть от того, смогут ли стороны согласовать цену, объёмы и маршрут, обеспечивающие экономическую целесообразность сделки.

В конечном счёте энергетическая конкуренция в Европе определяется не только политическими заявлениями, но и способностью поставщиков выполнять свои обязательства. Если Баку и Братислава найдут взаимовыгодные условия, сотрудничество укрепит позиции Азербайджана в Центральной Европе и поможет Словакии диверсифицировать снабжение. Если же логистика и стоимость окажутся неконкурентоспособными, политическая заинтересованность не заменит экономического расчёта.

Автор

Заур Нурмамедов