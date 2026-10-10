ЕС сожалеет о решении США ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) и призывает Вашингтон их отменить. Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС, которое опубликовано на сайте Европейского совета.

В заявлении говорится, что нападки и угрозы в адрес МУС «недопустимы», и так называемый «суд» должен иметь возможность действовать «независимо, без давления или внешнего вмешательства».

«Мы призываем США также отменить эти последние меры, но приветствуем их готовность обсудить свои опасения с государствами-участниками Римского статута и принимаем к сведению решение США отложить вступление в силу своих последних мер. Это создает пространство для дипломатии с целью обеспечения скорейшей отмены санкций и предотвращения любых дальнейших мер, направленных на подрыв независимости и целостности МУС», — отметил представитель.

Кроме того, в тексте сказано, что ЕС продолжит обеспечивать «всестороннюю поддержку» МУС и вносить свой вклад в обеспечение его защиты, его сотрудников и тех, кто с ним работает. Также в публикации подчеркивается, что ЕС готов принять необходимые меры для обеспечения «эффективной работы суда» и выполнения им своего мандата.