Администрация Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщило Reuters. Агентство привело заявление госсекретаря Марко Рубио: «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против него. Мы запретим операции с этим нелегитимным судом, лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать».

Решение было принято всего через несколько часов после того, как бывшая судья МУС Наванетхем Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. Южноафриканская судья и юрист была удостоена этой награды «за работу на благо мира и международного права», ⁠сообщил Нобелевский комитет: ее карьерный путь проходил «от защиты ‌Нельсона Манделы и других противников апартеида на ‌раннем этапе ее деятельности до работы судьей в ряде ключевых ‌международных процессов нашего времени».

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан осудила решение Вашингтона и заявила, что оно не остановит работу трибунала. «Эти санкции направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и работы, которую ведет независимый судебный орган, — сказала она Reuters. – Наша работа будет продолжаться по всем делам, в рамках всех наших расследований и судебных преследований».

США не ратифицировали Римский статут, определяющий принципы работы МУС, и не являются его членом. Они неоднократно выражали недовольство из-за его деятельности, особенно после выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также в связи с закрытым впоследствии расследованием в отношении американских солдат в Афганистане.

Ранее администрация Трампа вводила санкции в отношении судей и прокуроров организации, основанной в 2002 году для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. В состав суда входят 125 стран, включая все страны ЕС и всех членов НАТО, за исключением США и Турции.

Нобелевский комитет в своем заявлении отметил, что, присуждая премию Наванетхем Пиллэй, хотел напомнить: «Международная правовая система, в рамках которой военные преступники привлекаются к ответственности, а жертвы злоупотреблений добиваются справедливости, является необходимым условием для мира во всем мире».