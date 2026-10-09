Администрация Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщило Reuters. Агентство привело заявление госсекретаря Марко Рубио: «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против него. Мы запретим операции с этим нелегитимным судом, лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать».
Решение было принято всего через несколько часов после того, как бывшая судья МУС Наванетхем Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. Южноафриканская судья и юрист была удостоена этой награды «за работу на благо мира и международного права», сообщил Нобелевский комитет: ее карьерный путь проходил «от защиты Нельсона Манделы и других противников апартеида на раннем этапе ее деятельности до работы судьей в ряде ключевых международных процессов нашего времени».
Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан осудила решение Вашингтона и заявила, что оно не остановит работу трибунала. «Эти санкции направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и работы, которую ведет независимый судебный орган, — сказала она Reuters. – Наша работа будет продолжаться по всем делам, в рамках всех наших расследований и судебных преследований».
США не ратифицировали Римский статут, определяющий принципы работы МУС, и не являются его членом. Они неоднократно выражали недовольство из-за его деятельности, особенно после выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также в связи с закрытым впоследствии расследованием в отношении американских солдат в Афганистане.
Ранее администрация Трампа вводила санкции в отношении судей и прокуроров организации, основанной в 2002 году для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. В состав суда входят 125 стран, включая все страны ЕС и всех членов НАТО, за исключением США и Турции.
Нобелевский комитет в своем заявлении отметил, что, присуждая премию Наванетхем Пиллэй, хотел напомнить: «Международная правовая система, в рамках которой военные преступники привлекаются к ответственности, а жертвы злоупотреблений добиваются справедливости, является необходимым условием для мира во всем мире».
Введя санкции против МУС, Вашингтон тут же сделал ряд исключений. Министерство финансов США выдало четыре лицензии, которые позволяют осуществлять определенные транзакции, связанные с телекоммуникациями, программным обеспечением и пенсионными выплатами МУС, а также транзакции, касающиеся лиц, содержащихся под стражей. (themoscowtimes.com)