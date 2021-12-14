Компании из Турции представили правительству Азербайджана инвестиционные проекты для реализации на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые оцениваются в 6,5 млрд манатов, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Турецкие компании представили 19 инвестиционных проектов для реализации на освобожденных азербайджанских территориях. Инвестиции по 14 из них составляют 6,5 млрд манатов ($3,8 млрд)», — сказал Джаббаров во вторник в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция. По его словам, власти Азербайджана, в целом, от местных и иностранных компаний получили 921 обращение на реализацию проектов на освобожденных территориях.

Не только братская Турция, но все дружественные нам, в том числе тюркские, страны проявляют сегодня живой интерес к инвестированию в освобожденные территории Азербайджана, заметил в беседе с корреспондентом # ученый-экономист Асиман Гулиев.

По его словам, прослеживается примат взаимодействия по целому спектру направлений в русле развития транзита и логистики, цифровых технологий, строительства современных предприятий: «Ведь как отмечал глава государства, наша республика проявляет особый интерес к инвестициям, особенно когда речь заходит о сотрудничестве с Турцией и другими дружественными нам странами на прочном фундаменте возрождения Карабаха, — комментирует собеседник. – К тому же развитие торгово-экономических отношений между нашими странами, задействование обширного инвестиционного потенциала было одной из тем подписанной ранее Шушинской декларации».

Такая платформа интеграции будет способствовать и воссозданию Карабаха, и, как следствие, формированию здесь условий для тесного партнерства и стабильности во имя общей цели – уже к 2023 году объем взаимного товарооборота приблизится к 15 млрд долларов США – в 3,3 раза больше, чем было в минувшем году. Цель вполне достижимая, учитывая, что турецкие инвесторы с большим энтузиазмом откликаются на призыв вкладываться в восстановление освобожденных от оккупации земель Карабаха.

На сегодняшний день турецкие компании уже задействованы в проектах по разработке горнорудных месторождений. Распоряжением главы государства изучение, исследование, разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения «Гашгачай» на основании 30-летнего договора была передана компании Eti Bakır A.Ş., а рудных месторождений «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» – компании Artvin Maden A.Ş. Кроме этого, турецкий бизнес также активно привлекается к проектам по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Лачинском и Кяльбаджарском районах. Интерес к этой сфере не случаен, считает эксперт.

По количеству солнечного излучения юг Карабаха — Физулинский, Джебраильский, Зангиланский районы — занимает второе место после территории Нахчыванской АР. Здесь 1 кв. м. солнечного излучения, падающего на горизонтальную поверхность, составляет 1600-1700 кВт/ч в год. Суммарный потенциал солнечной энергии этих территорий оценивается в 3-4 тыс. МВт. По данным Минэнерго, горные районы Карабаха обладают высоким потенциалом ветряной энергетики, который оценивается в 300-500 МВт.

Глава нашего государства подчеркнул в Стамбуле, что целый ряд сопредельных стран, особенно братская Турция, активно инвестируют в нашу экономику в части инновационных капиталовложений. Не случайно в аэропортах Физулинского и Зангиланского районов задействованы современные инновационные технологии из Турции.

Касаясь вопроса инвестиций, доктор философии по экономике UNEC Эльхан Джафаров ставит во главу угла инвестиционной эффективности региональную стабильность и безопасность, отмечая необходимость акцентировать внимание на финансовые вложения стран с акцентом на их в этом заинтересованность. С этой точки зрения, уверен он, необходимо привлекать вложения России, Турции, Ирана, а также дружественного нам Израиля. Эксперт уверен, что центральным фактором инвестиционной привлекательности Карабаха являются именно возможности Зангезурского коридора – ключевого участка перспективных международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».