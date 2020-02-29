Стало известно о загадочном недомогании Папы Римского

Папа Римский Франциск на протяжении трех дней отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, характер которого остается загадкой, так как в Ватикане его не раскрывают. Соответствующая информация стала известна Assoiciated Press.

По данным агентства, за семь лет понтифик не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за плохого самочувствия. В Ватикане уточнили, что 83-летний Франциск продолжает работу в своей резиденции.

28 февраля сообщалось, что Папа Римский отменил все официальные аудиенции, но отслужил утреннюю мессу.

26 февраля газета «Коммерсант» сообщила, что Франциск поблагодарил врачей, которые помогают зараженным коронавирусом. В Италии китайский вирус был обнаружен у 650 человек, умерли 17 человек.

В молодости понтифик лишился части легкого вследствие респираторного заболевания (lenta.ru)