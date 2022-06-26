Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. Microsoft начнет рассылаться пользователям упомянутой версии ОС соответствующее уведомление уже в следующем месяце.

После 10 января американский IT-гигант перестанет выпускать для Windows 8.1 расширенные обновления безопасности. Следовательно, пользователям и предприятиям, использующим обсуждаемый продукт, придется в принудительном порядке переходить на новую Windows либо принять риски эксплуатации устаревшей версии.

Ситуация усугубляется тем, что, по данным даже самой Microsoft, большинство компьютеров под управлением Windows 8.1 не смогут перейти на самую актуальную версию ОС – Windows 11.

«Большинство устройств с Windows 8.1 или Windows 8 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11. В качестве альтернативы ПК с Windows 8 и 8.1 можно обновить до Windows 10, купив и установив полную версию программного обеспечения», — цитирует The Verge примечание с сайте службы поддержки Microsoft.

При этом самой Windows 10 тоже осталось «жить» не долго. Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС 14 октября 2025 года.

Первая версия Windows 8.1 вышла в октябре 2013 года. Во многом новая версия была создана, чтобы реабилитировать имидж ОС после релиза не самой удачной Windows 8, которую часто критиковали за неинтуитивный интерфейс Metro.