Церемония прощания с Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» из одноименного города в штате Сан-Паулу.

Согласно информации, с 23 декабря на стадион начали завозить оборудование для организации гражданской панихиды после того, как накануне врачи сообщили об ухудшении здоровья легендарного футболиста. Как ожидается, церемония продлится полтора дня. Гроб с телом Пеле планируют установить в центре поля, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Желающих проститься с покойным будут пускать на стадион через ворота номер 1 и 2 и выпускать через ворота номер 7. Останавливаться у гроба будет запрещено.

Как уточняется, администрация клуба и городские власти начали работу над планом организации похорон Пеле несколько месяцев назад, разработав протоколы, схожие с тем, что использовались во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Все приготовления на стадионе уже завершены. Дата начала гражданской панихиды неизвестна.

Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, принадлежавшего его матери. Экс-футболист будет похоронен на территории некрополя «Экуменика», занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрыта для гостей и официальных лиц. На этом же кладбище покоятся друзья и родные экс-форварда.