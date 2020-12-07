Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Сегодня в Цюрихе (Швейцария) прошла жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает azerisport.com, сборная Азербайджана попала в группу А, где сыграет с командами Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

Напомним, что в преддверии жеребьевки ФИФА объявила предварительный состав корзин. Сборная Азербайджана оказалась в 5-й корзине.

Составы всех групп:

Группа A. Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B. Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C. Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D. Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E. Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F. Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G. Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H. Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I. Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J. Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Все матчи групповой стадии пройдут в 2021 году.

Даты игр:

1-й тур: 24-25 марта

2-й тур: 27-28 марта

3-й тур: 30-31 марта

4-й тур: 1-2 сентября

5-й тур: 4-5 сентября

6-й тур: 7-8 сентября

7-й тур: 8-9 октября

8-й тур: 11-12 октября

9-й тур: 11-13 ноября

10-й тур: 14-16 ноября

Матчи плей-офф пройдут 24,25,28 и 29 марта 2022 года. ЧМ-2022 пройдет в Катаре.