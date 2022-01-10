Стала известна повестка внеочередного заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Организации тюркских государств по Казахстану.
В распространенной Министерством иностранных дел Турции информации говорится, что в заседании, которое состоится по инициативе Турции, примут участие главы МИД стран-участников организации и стран, имеющих статус наблюдателя.
Заседание будет проходить в формате видеоконференции. На встрече будут обсуждаться события в Казахстане.
Председательствовать на заседании будет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.