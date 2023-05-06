Министерство юстиции США начало новое расследование против крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции, сообщает Bloomberg.

Представители Binance опровергают подозрение Минюста и настаивают на соблюдении всех ограничений в отношении россиян. Площадка не допускает анонимных переводов, уверяют они.

Bloomberg отмечает со ссылкой на пять осведомленных источников, что пока непонятно, есть ли у американских регуляторов реальные улики, подтверждающие предположение.

Один из собеседников агентства сказал, что это расследование ведется параллельно с другим, по которому Binance обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций против Ирана. Другой источник добавил, что руководство криптобиржи ведет переговоры с Минюстом и надеется урегулировать конфликт.

Несмотря на многочисленные расследования в отношении Binance, Минюст США так и не предъявил криптобирже обвинения ни по одной статье. Reuters отмечал в декабре прошлого года, что ведомство действительно рассматривает возможность договориться закрыть дело, не предприняв никаких действий.

После начала войны в Украине Binance запретила гражданам и жителям РФ совершать сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P) в связи с санкциями ЕС. Однако у россиян осталась возможность проводить операции на этой бирже через юрлица, зарегистрированные не в ЕС.

Кроме того, Евросоюз запретил гражданам РФ хранить на криптокошельках в ЕС больше 10 тысяч евро. Тем, кто превысил лимит, площадка ограничила доступ к своим сервисам, оставив им возможность вывести средства. В октябре ЕС ужесточил санкции: россиянам в принципе запретили иметь криптокошельки на территориях стран союза. (moscowtimes.ru)