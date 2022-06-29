США заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму $330 млрд. Об этом говорится в релизе министерства финансов США, опубликованном в среду.

«За 100 дней <…> заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более $30 млрд. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд», — отмечается в тексте.

Кроме того, задержаны яхты, арестована элитная недвижимость россиян. Также сообщается об «ограничении доступа России к мировой финансовой системе, что затруднило получение РФ технологий» для проведения военной операции на Украине.

В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, а также представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Япониии и Еврокомиссии.