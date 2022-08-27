Министерство обороны США заключило с американской оборонной компанией Raytheon Technologies контракт на 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут переданы Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

По информации агентства, средства на закупку ЗРК были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», — говорится в сообщении ведомства.