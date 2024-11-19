Правительство Великобритании намерено выделить примерно $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщило британское Минобороны.

«Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) для закупки новых ударных и разведывательных дронов», — говорится в сообщении.

БПЛА Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников для Киева.