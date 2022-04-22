Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По ее словам, несколько государств НАТО также поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.

«Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — сказала она.