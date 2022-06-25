Генерал армии США Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности в четверг вечером.

Как передает «Голос Америки», Каволи, который в настоящее время командует силами Армии США на европейском континенте, сменит генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США, а также главнокомандующего силами НАТО.

Каволи примет на себя командование на церемонии 1 июля. Он берет бразды правления в свои руки в момент, когда российские силы наступают на Донбассе.

Украинские лидеры все чаще призывают администрацию Байдена предоставить Украине артиллерию с большей дальностью поражения и новейшее оружие, такое как боевые беспилотники.

Каволи также вступает в должность, в то время, когда НАТО рассматривает вопрос о предоставлении членства Швеции и Финляндии — скандинавским странам, которые десятилетиями сохраняли официальный нейтралитет. Все 30 стран-членов НАТО должны проголосовать о приеме Швеции и Финляндии в Альянс.