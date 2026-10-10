Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Саята Исанова новым командующим силами специальных операций вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Распоряжением главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в тексте.

После трагедии на учениях в Каспийском море 24 сентября, в результате которой погибли 14 военнослужащих, Токаев распорядился провести комплексную проверку состояния дел в Минобороны. Он освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, ранее командовавшего Силами специальных операций ВС.