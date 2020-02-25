США усилят давление на Китай, чтобы он соблюдал права интеллектуальной собственности

Соединенные Штаты усилят давление на Китай из-за якобы имевших место нарушений им прав интеллектуальной собственности. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

«В то время как администрация проводит переговоры по заключению справедливой и сбалансированной торговой сделки с Китаем, мы должны усилить давление на китайское правительство в связи с продолжающимися нарушениями прав интеллектуальной собственности», — утверждал он. По его мнению, «данные нарушения ведут к сокращению рыночных возможностей и прибыли для американского бизнеса, равно как продажа товаров и технологий подрывается дешевыми подделками».

17 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы затруднить получение китайской компанией Huawei компьютерных чипов. Издание также проинформировало о предполагаемом введении запрета на дальнейшие поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International.(ТАСС)