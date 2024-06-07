США призвали власти Израиля к «полной прозрачности» из-за нанесенного ранее удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию школы ООН в секторе Газа, где, по данным ЦАХАЛ, укрывались боевики, а по сообщению ООН — палестинские беженцы. «Правительство Израиля заявило, что собирается обнародовать больше информации об этом ударе, включая имена погибших. Мы ожидаем, что они будут полностью прозрачны в обнародовании этой информации», — заявил журналистам представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в пятницу, 7 июня.

В результате ракетного удара, нанесенного израильской армией в ночь на 6 июня, погибли по меньшей мере 37 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на больницу «Мучеников Аль-Аксы» в секторе Газа.

В пресс-службе израильской армии, которая первая сообщила об ударе, заявили , что в здании школы, управляемом Агентством ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), находился лагерь террористов исламистского движения ХАМАС и группировки «Исламских джихад», которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В результате удара «были уничтожены несколько террористов, которые планировали теракты против военнослужащих ЦАХАЛ в ближайшее время», говорится в заявлении.

Глава БАПОР Филип Лазарини вскоре после удара по зданию школы заявил, что там находились 6 тысяч палестинских беженцев. Утверждения ЦАХАЛ о том, что в здании прятались вооруженные группировки, «шокируют», «однако мы не можем проверить эти утверждения», написал Лазарини.

По его словам, нападения на здания ООН или использование их в военных целях — это «вопиющее пренебрежение международным гуманитарным правом». (DW)