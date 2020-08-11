США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии

Соединенные Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

»МИД Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе», — написала Ортагус, отметив, что США приветствуют действия Словакии по защите от угроз, представляющих для ее суверенитета иностранные «злонамеренные действующие лица».

Ранее внешнеполитической ведомство Словакии подтвердило высылку из страны трех российских дипломатов. Агентство Bloomberg назвало причиной данных событий подозрение российских дипломатов в шпионаже. В МИД России заявили, что на это последует зеркальный ответ.(Газета.Ru)