Неопределенная ситуация с лимитом госдолга США поставила под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины.

В Конгрессе США обсуждали, что должно войти в новый пакет помощи Киеву, но отложили этот вопрос из-за неясности с финансированием, рассказал The Hill конгрессмен Энди Ким. «Мы не можем вести серьезный разговор об Украине, пока они (президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса) не договорятся [о потолке госдолга]», — сказал Ким.

По словам конгрессмена Билла Китинга, Украина обеспечена всем необходимым на ближайшее время, а новая военная помощь будет напрямую зависеть от успехов украинского контрнаступления. «Это могут быть успехи, после которых большая поддержка будет в меньшей степени нужна. <…> Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]», — пояснил Китинг.

Более чем за год войны в Украине США выделили 35,7 млрд долларов на военную поддержку Киева. В мае у Пентагона осталось чуть более 2,3 млрд долларов от этих средств. Таким образом, помощь могла закончиться уже в середине лета.

Однако, как выяснилось позднее, администрация президента США Джо Байдена допустила бухгалтерскую ошибку на 3 млрд долларов. Чиновники завышали стоимость военной помощи Украине, в частности, при передаче старой техники они оценивали ее как новую. В результате стоимость каждого пакета помощи была выше, чем в действительности.

Обнаружение ошибки позволило увеличить общую сумму для поддержки Украины до 5,3 млрд долларов. Этих средств Вашингтону должно хватить до конца финансового года, который наступит в сентябре.

21 мая президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме объявил о пакете помощи на 375 млн долларов, в который войдут в том числе снаряды для HIMARS, артиллерии, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4.

Госдолг США достиг потолка в 31,4 трлн долларов в январе. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о возможном дефолте уже 1 июня, если потолок не будет увеличен. Демократы требуют повысить лимит без условий, однако республиканцы настаивают на его увеличении с условием сокращения бюджета на 4,8 трлн долларов.

22 мая президент Байден и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти не пришли к соглашению по потолку госдолга. «Несмотря на наличие разногласий, спикер и я продолжим обсуждать пути продвижения вперед», — отметил Байден после переговоров. (moscowtimes.ru)