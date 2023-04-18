Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон пообещала продолжить помогать Армении с проведением «демократических реформ». Об этом она заявила по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает АМИ «Новости-Армения».

«Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере», — говорится в сообщении.

Пашинян в свою очередь высоко оценил помощь администрации США в осуществлении «демократических реформ в Армении» и добавил, что реализация этой повестки является для правительства приоритетом.

Олсон и Пашинян также обсудили вопросы, связанные с конфликтом в Карабахе.