Минобороны США работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное российское вторжение. Об этом пишет The New York Times со ссылкой высокопоставленные источники. По их словам, если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это наверняка вызовет возмущение у России.

Небольшая группа сотрудников Пентагона недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. США уже поставляют Украине противотанковые управляемые ракеты Javelin, напоминает «Голос Америки».

Но, как отмечает New York Times, предложение Пентагона о предоставлении оперативной развединформации потенциально более значимо. Информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу.

В статье отмечается, что администрация Байдена осознает, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем до наращивания российских сил, сообщил газете один из собеседников. (svoboda.org)