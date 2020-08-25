США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным

Соединенные Штаты поддерживают призыв Евросоюза к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении Алексея Навального верны, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских специалистов, что российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был отравлен. Если сообщения окажутся верными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к тщательному расследованию и готовы помочь в этих усилиях», — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом отметил, что Москва выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего Навальным, и обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель подозрительно поспешно подхватили версию об отравлении оппозиционера.