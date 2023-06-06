Каналы связи между Соединенными Штатами и Китаем открываются.

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в Гудзоновском институте.

«Каналы связи открываются. Мы можем более конструктивно изложить наши интересы и [обсудить] проблемы», — сказал он. Кэмпбелл отметил важность создания механизмов для коммуникации между двумя странами для разрешения «кризисных ситуаций».

Представитель Белого дома напомнил, что такого рода механизмы были созданы в период холодной войны и они позволяли сторонам избегать непреднамеренного конфликта.

Говоря о ситуации с КНР, Кэмпбелл утверждал, что Пекин пока «не хочет использовать некоторые из этих механизмов». В связи с этим он также утверждал, что возможность вероятного «недопонимания» и «неосторожных [действий]» с чьей-либо стороны «реальна и продолжает нарастать».