Путешественники из Европы и Латинской Америки наводнили американские аэропорты, ликуя по поводу снятия вызванного пандемией запрета на поездки, из-за которого они были разлучены с близкими более полутора лет.

«От имени американской индустрии путешествий мы говорим: “Добро пожаловать!” – говорится в твите Туристической ассоциации США. – Сегодня знаменательный и долгожданный день для всех путешественников, разлученных друзей и родственников, которые теперь могут благополучно воссоединиться со своими близкими».

Авиакомпании начали перевозить тысячи европейцев и жителей других регионов в США, после того как Вашингтон вновь открыл свои границы для граждан 33 стран, которым более 18 месяцев не разрешался въезд из-за пандемии COVID-19.

Начиная с понедельника вакцинированные иностранные граждане некоторых стран, преимущественно европейских, могут приехать в США, если у них есть подтверждение вакцинации и отрицательный тест на COVID-19, взятый в предыдущие три дня.

По данным Туристической ассоциации США, на страны, откуда поездки были запрещены, приходилось 53 процента всех иностранцев, приезжавших в США в 2019 году.