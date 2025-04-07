С 30 июня все граждане безвизовых стран, в том числе государств-членов ЕАЭС, планирующие въезд в Россию, будут обязаны уведомлять об этом за 72 часа, а в экстренных случаях — не позднее, чем за 4 часа. После подачи заявления через приложение и до въезда в Российскую Федерацию соответствующие российские органы проверят данные гражданина. Если гражданину будет разрешен въезд, он получит соответствующий код, который он должен будет предъявить пограничнику, который и примет решение, пускать вас или нет. Без этого кода иностранец не будет допущен в Россию.

Кроме того, теперь дети мигрантов для зачисления в школу должны дать 90% правильных ответов на экзамене по русскому языку.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уточнил, что материалы разработаны для четырёх ступеней обучения:

▪️ 1-й класс — нужно решить 9 из 10 заданий;

▪️ 2—5-е классы — 18 из 20 заданий;

▪️ 6—9-е классы — 20 из 22 заданий;

▪️ 10—11-е классы — 22 из 24 заданий.

Зачем это всё нужно России? Фактически — это отмена безвиза для граждан стран СНГ. В России война, нехватка рабочих рук, а они делают всё для того, чтобы мигранты покинули их страну. Что это за российский «шенген» под названием «код»? А если соседние с РФ страны введут аналогичные меры для ее граждан?

И вот это ограничение для детей мигрантов – ведь это шаг к тому, чтобы иностранцы не были заинтересованы в полном переезде в РФ, вместе с семьями. Как же они тогда собираются бороться с демографическим кризисом, с дальнейшим опустошением сел, деревень?

Своими мыслями об этом поделились с # известные российские эксперты.

Политолог, социолог, экономист, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев:

— Это очень хороший на самом деле вопрос. Я бы ответил достаточно нестандартно. На мой взгляд, я об этом пишу уже как минимум 10 лет, путинский режим – это некая современная версия фашистской диктатуры.

И до какого-то периода времени эта диктатура могла развиваться без чувства явной враждебности к остальному миру. С времен начала украинской войны эта враждебность стала важнейшим элементом современной российской идеологии.

Люди воспитываются в духе ненависти ко всему чужому, которое Путин, видимо, считает элементом своего патриотизма. И это когда-то должно было докатиться до вопроса миграции, потому что, в отличие от всех фашистских режимов, Россия никогда не делала упор на расовую чистоту, а наоборот, так сказать, пыталась использовать для решения своих экономических проблем механизмы иммиграции.

Видимо, сейчас экономика стала настолько неважной по сравнению с идеологией, что эта тема стала меняться. И поэтому фашизм вызревает, он должен становиться все более последовательным, все более всеобъемлющим.

Я думаю, что здесь никому не важны экономические результаты, всем важно ощущение единства нации, поиска врагов и какого-то внутреннего сплочения. То, что всегда, еще раз повторю, было в фашистских режимах и приходит к путинскому режиму поздно, но неизбежно.

Я бы сказал так.

Сопредседатель политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» (Москва) Сергей Жаворонков:

— В РФ есть запрос не на увеличение миграции, а на ее сокращение. И он вполне обоснован как на основании криминальной статистики, так и на основании данных о безработице. Надо учитывать не методологию МОТ, по которой безработица это те, кто обратился к властям за помощью, а более широкое понятие – например, количество граждан в трудоспособном возрасте, которые не числятся безработными, но нигде и не заняты, а таких в РФ «висящих в воздухе» около 20 млн человек.

Власти стараются маневрировать между этим запросом и дружескими отношениями со странами СНГ. Отсюда и идеи с въездом. Они чем-то похожи на известные для россиян «кипрские визы» (существовавшие до 2022 года). Кипр не участник Шенгена. Поэтому действовали, а для многих стран и действуют так называемые электронные визы, запросы на которые в подавляющем большинстве удовлетворяются. Полагаю, что с РФ будет также. И нет никакой трагедии с мигрантами — по данным, например, 2024 года они приобрели 1,6 млн патентов, дающих право на легальную занятость, что практически не отличается от данных предыдущих лет. А ведь многие работают и нелегально.