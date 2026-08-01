Администрация Дональда Трампа вводит новые, значительно более жесткие правила получения американских туристических и деловых виз для граждан 50 стран. Как сообщает Reuters со ссылкой на Государственный департамент США, уже с 3 августа иностранцы из этих государств при подаче заявления на визы категорий B1 и B2 могут быть обязаны внести денежный залог в размере до 20 тысяч долларов.

Новая мера стала постоянной после завершения пилотной программы, которая стартовала в прошлом году. По замыслу американских властей, залог должен стать гарантией того, что иностранный гражданин покинет Соединенные Штаты до истечения срока действия визы. Если владелец визы соблюдает все иммиграционные требования и своевременно выезжает из страны, внесенная сумма подлежит возврату.

Речь идет не о дополнительном визовом сборе, а именно о возвратном обеспечительном депозите. При этом его должны будут вносить не все заявители. Решение в каждом конкретном случае принимает консульский сотрудник, который оценивает риск нарушения визового режима.

По данным Reuters, программа распространяется на граждан 50 государств, большинство из которых находятся в Африке. В список также вошли некоторые страны Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Океании. При этом России, Украины, Израиля, европейских стран, а также Китая и Индии в перечне нет.

Страны, подпадающие под программу визовых залогов:

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Джибути, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Лесото, Малави, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Азия: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Кыргызстан, Монголия, Непал, Таджикистан, Туркменистан.

Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Куба, Доминика, Гренада.

Латинская Америка: Никарагуа, Венесуэла.

Океания: Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Тувалу, Вануату.

Американские власти объясняют введение такой меры стремлением сократить число случаев, когда иностранцы остаются в стране после окончания срока действия визы или нарушают условия своего пребывания.

Одновременно администрация Трампа продолжает ужесточать общую иммиграционную политику. В последние месяцы были усилены проверки заявителей на визы, расширены основания для отказа во въезде и депортации, а также введены дополнительные финансовые требования для отдельных категорий иностранцев (новый обязательный сбор Visa Integrity Fee в размере 250 долларов для большинства заявителей на неиммиграционные визы). Новая система денежных гарантий стала еще одним элементом этой политики.

Надо добавить, что для многих жителей стран, попавших в список, сумма в 20 тысяч долларов является практически недоступной. Поэтому новая система может не только снизить число нарушений визового режима, но и существенно сократить поток потенциальных туристов и деловых посетителей еще на этапе подачи заявлений на визу. (sraelinfo.co.il)